Lyon sobe ao sexto lugar do campeonato antes da visita ao FC Porto

Romain Faivre inaugurou o marcador logo aos cinco minutos e Moussa Dembélé dilatou a vantagem do Lyon, com uma finalização de calcanhar, aos 26, num encontro no qual o guarda-redes internacional português Anthony Lopes foi titular nos visitantes.

A resposta do Lorient, atual 16.º colocado da Ligue 1, surgiu no segundo tempo, por intermédio de Terem Mouffi, aos 57 minutos, só que praticamente no lance seguinte Toko-Ekambi marcou para o Lyon, aos 59, antes de Faivre 'bisar' e fixar o resultado, aos 78.

Após dois jogos em vencer no campeonato, a formação comandada pelo neerlandês Peter Bosz subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 41 pontos, menos dois do que Rennes, quarto, e Estrasburgo, quinto, que jogam no domingo.

O Lyon defronta o FC Porto na próxima quarta-feira, a partir das 17h45 (hora de Lisboa), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.