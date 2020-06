Lyon vai jogar 2.ª mão dos oitavos de final da Champions com Juventus em Turim

O Lyon vai jogar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Juventus, em Turim, casa do adversário, revelaram esta terça-feira fontes próximas do processo à agência noticiosa France Presse.

De acordo com as mesmas fontes, os franceses, capitaneados pelo português Anthony Lopes, vão procurar consumar a passagem aos quartos de final, face à 'Juve' de Cristiano Ronaldo, em casa do adversário, que bateram na primeira mão por 1-0.

Segundo a France Presse, esta decisão será oficial após a reunião do Comité Executivo da UEFA, marcado para quarta-feira, com vista à tomada de várias decisões relativas à retoma do futebol europeu após a paragem ditada pela pandemia de covid-19.

Para já, estão qualificadas para os quartos de final quatro equipas: Paris Saint Germain, Leipzig, Atalanta e Atlético de Madrid, faltando a segunda mão de Juventus-Lyon, Bayern Munique-Chelsea, Manchester City-Real Madrid e FC Barcelona-Nápoles.

A UEFA divulga na quarta-feira o plano para a conclusão das competições europeias, suspensas desde março devido à pandemia da covid-19, com Lisboa apontada como possível palco para os restantes jogos da Liga dos Campeões de futebol.

Tanto a imprensa espanhola como a italiana divulgaram que o Estádio da Luz e o Estádio José Alvalade podem ambos receber os jogos dos quartos de final, das meias-finais e a final da 'Champions' e que essa hipótese ganhou ainda mais força nos últimos dias.