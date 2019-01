Lyon vence em Amiens e qualifica-se para 'oitavos' da Taça de França

O Olympique Lyon venceu esta quinta-feira em Amiens por 2-0 e qualificou-se para os oitavos de final da Taça de França, mesmo a jogar em inferioridade numérica durante toda a segunda parte.O Lyon marcou os dois golos ainda na primeira parte, aos 28 e 35 minutos, o primeiro por Moussa Dembelé e o segundo por Leo Dubois. No entanto, a equipa visitante teve um contratempo à beira do intervalo, com a expulsão, com cartão vermelho direto, do lateral esquerdo brasileiro Fernando Marçal, ex-Nacional e que chegou a ser contratado pelo Benfica.Nem mesmo a jogar toda a segunda parte com mais um jogador, o Amiens conseguiu chegar ao golo, com o Lyon a saber gerir a vantagem trazida do intervalo. A baliza do Lyon foi defendida pelo internacional português Anthony Lopes, que jogou os 90 minutos.O Lyon junta-se nos oitavos de final da Taça de França a outras 14 equipas já apuradas, entre as quais sete da I Liga: Paris Saint-Germain, Toulouse, Guingamp, Lille, Dijon, Rennes, Caen. Falta apenas apurar a última vaga, que sairá da partida entre os amadores do Entente e o Nantes, da I Liga, que será disputada no domingo.