Lyon vence em Nice e garante vaga nos 'quartos' da Taça de França

O Lyon apurou-se esta quinta-feira para os quartos-de-final da Taça de França ao vencer em Nice por 2-1, com o golo da vitória a ser marcado aos 90'+3 minutos.

A equipa visitante adiantou-se no marcador aos 15 minutos, por Moussa Dembelé, vantagem mínima que preservou até quase ao final da partida, mais precisamente aos 89 minutos, quando o médio argelino Adam Ounas empatou.

Quando o prolongamento parecia inevitável, o Lyon conseguiu evitá-lo ao marcar aos 90'+3 minutos, pelo médio Houssem Aouar, golo que colocou a sua equipa nos quartos-de-inal da competição.

Assim, o Lyon junta-se nesta fase da prova às restantes sete equipas já apuradas, duas delas da quarta divisão, o Belfort e o Épinal, além do Rennes, do Dijon, do Saint-Étienne, do Paris Saint-Germain e do Marselha, todas do escalão principal.