Madrid deverá ser o destino de Cavani mas não para já

Edinson Cavani já terá decidido um pré-acordo com o Atlético Madrid, mas o avançado uruguaio não deverá rumar à capital espanhola já no início do ano. Segundo avança o 'UOL Esporte', o internacional uruguaio, de 32 anos, deverá reforçar o plantel colchonero, mas só em julho de 2020.





Com contrato válido com o PSG até 30 de junho de 2020, Cavani pretende sair do clube parisiense depois de cumprir até ao final o seu contrato, por respeito ao clube que ingressou em 2013 e aos adeptos.Cavani terá deixado claro que só aceita transferir-se já em janeiro para o Atlético Madrid se for benéfico para o PSG. No entanto, o clube já fez saber, através do seu diretor desportivo, Leonardo, que vê o avançado uruguaio como peça fundamental aos campeões franceses.