Maignan irónico com novas regras: «Se o penálti for defendido, adversário ganha um livre indireto»

Deu que falar a recente decisão do IFAB em proibir a ação excessiva dos guarda-redes na hora de defender penáltis e, como seria de esperar, as novas regras não caíram particularmente bem. Veja-se o caso do francês Mike Maignan, o novo dono da baliza gaulesa, que nas redes sociais este sábado deixou um comentário irónico em claro tom de desaprovação."Novas regras do IFAB para os penáltis em 2026: os guarda-redes têm de estar de costas. Se o penálti for defendido, o adversário ganha um livre indireto", escreveu o guardião do Milan, que curiosamente defendeu um penálti na sexta-feira na goleada francesa diante da Holanda por 4-0