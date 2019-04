Marquinhos e a polémica de Neymar: «Já não é nenhum miúdo...»

Mesmo sendo colegas de equipa no Paris SG e também na seleção brasileira, Dani Alves e Marquinhos condenaram esta terça-feira o gesto de Neymar na final da Taça de França, no qual o dianteiro atacou um adepto que o provocara após o término da partida . Na ótica de ambos, Neymar esteve mal quando decidiu partir para a violência , ainda que considerem que estes momentos menos bons irão ajudar o avançado a crescer."É um momento delicado. Tínhamos acabado de perder um título e ele estava com a cabeça quente. Foi uma reação que no meu entender não foi acertada. Não se pode provocar este tipo de situações. Temos de ter mais controlo. São coisas que a vida te ensina, pois tens de errar para melhorar. Não desta forma, mas este erro vai fazê-lo refletir um pouco. O Ney é um rapaz excecional, mas em alguns momentos é demasiado intenso. Há reações como esta que, por mais amigo que seja, não posso apoiar. Creio que aprendeu e espero que não volte a repetir", disse Dani Alves após o duelo com o Montpellier, no qual o Paris SG perdeu por 3-2 Já Marquinhos alinhou no mesmo discurso e lembrou que este tipo de situações ganha uma dimensão superior por ter o seu compatriota envolvido. "Ele sabe que cometeu um erro. A partir do momento em que ataca alguém sabe que acabará mal. Já não é nenhum miúdo, já sabe quando comete um erro, quando acertar e espero que isto lhe sirva de aprendizagem. Mas também sabemos que com ele as coisas assumem sempre uma dimensão muito grande. Ele já está habituado a isso, sabemos que as coisas são assim, os erros acontecem e ele está aí para aprender e continuar a sua vida", frisou.