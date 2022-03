Marselha bate Nice e isola-se no segundo lugar da Ligue 1

O Marselha venceu na receção ao Nice por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da Liga francesa, e isolou-se na segunda posição do campeonato.Uma falta de Jean-Clair Todibo (do ex-Benfica) deu um penálti aos marselheses, que o polaco Milik se encarregou de converter, adiantando a equipa da casa aos 45'+4, a caminho de um triunfo confirmado pelo golo de cabeça do congolês Bakambu, aos 89'. O gabonês Lemina ainda reduziu, aos 90'+2.

A equipa de Jorge Sampaoli consegue isolar-se no segundo lugar com este triunfo importante, somando agora 53 pontos, contra 50 do Nice. O Rennes é terceiro, com 52, e o Paris Saint-Germain, este domingo derrotado, lidera com 65.

Na receção ao Metz, o Rennes prosseguiu o excelente momento de forma, ao golear por 6-1, numa partida em que brilhou Guirassy, com um hat trick, as 40', 54' e 64'. Antes disso, já a equipa da casa vencia por 2-0, graças a um bis de Terrier (18' e 27'), com o maliano Traoré a fazer, aos 59', o outro tento, antes de Mafouta, aos 87', resgatar um golo de consolação para o Metz.

O Rennes segue a bom ritmo em busca de um lugar na Liga dos Campeões da próxima época e conquistou a quinta vitória consecutiva, beneficiando da derrota do Nice para subir ao pódio, com 52 pontos. O Metz é 19.º e penúltimo, a cinco pontos da zona de permanência.