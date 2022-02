Marselha empata com Troyes e recupera segundo lugar isolado no campeonato

O Marselha empatou este domingo a um no terreno do Troyes, em jogo da 26.ª jornada da Liga francesa, e recuperou o segundo lugar isolado, que partilhava provisoriamente com o Nice, que jogou no sábado.

Com o português Abdu Conté no onze da equipa da casa, o Marselha inaugurou o marcador aos 28 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Dimitri Payet.

O Troyes, que subiu do 20.º, e último lugar, para o 17.º - embora em igualdade pontual com os últimos quatro classificados (22) - conseguiu empatar a partida ao minuto 90, através do tunisino Yoann Touzghar.

O Marselha, que na semana passada perdeu por 2-0 na receção ao Clermont, soma 47 pontos, mais um do que o Nice, terceiro classificado, que no sábado empatou 0-0 com o Estrasburgo, quinto, com os mesmos 43 do Rennes.

A Ligue 1 é liderada de forma confortável pelo Paris Saint-Germain, dos portugueses Nuno Mendes e Danilo, que soma 62 pontos.