Mathias Pereira Lage reforça o Angers

O médio internacional português sub-21 Mathias Pereira Lage foi oficializado como reforço do Angers para as próximas três temporadas, anunciou esta terça-feira a equipa da Liga francesa.





"Mathias Pereira Lage assinou esta terça-feira para próximas três temporadas com Angers. O internacional português junta-se aos negros e brancos até 2022. Bem-vindo, Mathias", pode ler-se no sítio oficial do novo clube na Internet.O jovem luso-francês, de 22 anos, que também pode atuar como avançado, chega ao Angers proveniente do secundário Clermont, clube em que cumpriu a formação.