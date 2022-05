Mbappé deve anunciar futuro já no domingo com PSG e Real Madrid num braço de ferro final

Kylian Mbappé vai colocar um ponto final no suspense em torno do seu futuro já no domingo, de acordo com o jornalista francês Santi Aouna. O avançado gaulês finda contrato com o Paris Saint-Germain em junho e o clube mantém a vontade que este permaneça nos seus quadros.Por outro lado, o Real Madrid está na linha da frente para ficar com os préstimos de um dos melhores futebolistas da atualidade e sobre quem, há dias, Joan Laporta, presidente do Barcelona, garantiu ter pedido "50 milhões de euros limpos por ano".Ora, de acordo com o programa espanhol 'El Chiringuito', os campeões franceses estão a fazer tudo para que Mbappé, de 23 anos, permaneça em Paris. Sem revelar números, adianta-se que lhe foi oferecido o maior salário da história do futebol. Além disso, ficará com os direitos de imagem na mão mas também poderá ter peso na decisão do novo treinador do PSG e... nas próprias contratações da equipa. Seria difícil oferecer mais.Mbappé chegou ao PSG em 2017 proveniente do Monaco a troco de 180 milhões de euros.