Mbappé doa 30 mil euros para as buscas por Sala

Kylian Mbappé doou 30 mil euros para ajudar nas buscas por Emiliano Sala, jogador cujo avião em que viajava desapareceu há quase uma semana. Segundo o jornal 'L'Équipe', o avançado do Paris Saint-Germain foi um dos futebolistas que contribuíram para a causa.Após as autoridades terem dado as buscas por terminadas, surgiu numa plataforma online de 'crowdfunding' um pedido de doações para ajudar a família a retomar as buscas. O objetivo inicial era atingir os 300 mil euros, mas o valor já foi superado e as contribuições não param. Adrien Rabiot, também do PSG, doou 25 mil euros.Os jogadores entraram após um apelo da francesa União Nacional de Futebolistas Profissionais, organismo que já este domingo agradeceu a ajuda de todos. Quase 4.200 pessoas já fizeram donativos em apenas dois dias de campanha.Recorde-se que Sala tinha sido transferido do Nantes para o Cardiff e viajava num pequeno avião privado juntamente com o piloto, quando a aeronave desapareceu dos radares na zona do Canal da Mancha.