Mbappé e o dinheiro no mundo do futebol: «É indecente»

Kylian Mbappé, avançado do PSG, acha "indecente" os milhões que o mundo do futebol movimenta. O avançado, que foi contratado ao Monaco a troco de 180 milhões de euros, concedeu uma entrevista à televisão suíça 'RTS' onde lembrou as origens humildes."É realmente indecente para mim, que venho de uma família bastante modesta. É certo que é indecente, mas o mercado é assim e o mundo do futebol regula-se desta forma. Eu não vou revolucionar o futebol. Eu estou inserido num sistema, tu tens que saber como respeitá-lo e saber qual é o teu lugar também", lembrou o internacional francês, que viu recentemente os detalhes extravagantes do seu contrato seremCom apenas 19 anos, Mbappé tem estado nas bocas do mundo pela sua indiscutível qualidade e já o apontam como um possível vencedor da Bola de Ouro. Apesar da tenra idade, o gaulês quer manter a criança que ainda há em si."Mantenho um lado infantil. Permanecer um bocadinho imaturo não é mau. Há tanta pressão no futebol que ajuda um pouco de alegria, ter alguma diversão", confessou.