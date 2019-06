Mbappé: «No futebol nunca sabes o que vai acontecer»

Atualmente a gozar um período de férias nos Estados Unidos, Kylian Mbappé concedeu uma entrevista à imprensa norte-americana onde um dos temas de conversa acabou por ser o futuro. Não o imediato, que parece mesmo passar pelo Paris SG, mas sim daqui a vários anos, quando decidir pensar numa 'reforma dourada' na Major League Soccer.





"No futebol nunca sabes o que vai acontecer. Nos Estados Unidos já estiveram grandes jogadores que fizeram carreiras na Europa, como Lampard, Gerrard, Zlatan ou Pirlo...", admitiu o jovem, que viveu uns últimos dias agitados, entre ações publicitárias e também a presença em vários eventos desportivos, como a final da NBA ou ainda um encontro de basebol entre os LA Dodgers e os Chicago Cubs, no qual foi o autor do lançamento de honra.