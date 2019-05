Mbappé quer estatuto de estrela para continuar no PSG

O futuro de Kylyan Mbappé é a cada abertura de mercado uma incógnita, com o PSG a fazer de tudo para impedir a saída da sua jovem estrela, assediada pelos colossos europeus, principalmente Real Madrid e Barcelona. Agora, o avançado francês antecipou-se e já fez saber junto do clube gaulês as condições que exige para continuar no Parque dos Príncipes.Segundo escreve o jornal espanhol 'Marca', pessoas próximas do jogador garantem que Mbappé quer continuar no PSG, mas há coisas que terão de mudar. O avançado é muito ambicioso e quer que o clube garanta uma equipa competitiva, capaz de ganhar a Liga dos Campeões. O desaire na Champions diante do Manchester United e a derrota na final da Taça de França foram desilusões demasiado grandes, pelas quais não quer passar novamente.Além do mais, quer um tratamento de estrela, idêntico ao que é dado no clube a Neymar. E é bem provável que o PSG tenha de reavaliar o seu salário, de modo a diminuir a diferença para o craque brasileiro, que aufere 30 milhões de euros por época.Se o PSG não aceder a estas 'reivindicações', Mbappé tem a Europa a seus pés e clubes não lhe faltarão.