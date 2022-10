Mbappé vai a Madrid menos de 24 horas depois de jogar contra o Benfica para... ver uma corrida de toiros

Kylian Mbappé é a visita-surpresa para um evento tauromáquico em Madrid, já esta quarta-feira. A Cadena Cope anunciou esta terça-feira que o internacional francês será uma das figuras presentes na Corrida da Hispanidade, que sucede amanhã na Praça de Las Ventas, a partir das 19 horas locais (18 em Lisboa).Não se conhecem qualquer ligação à tauromaquia, a rádio espanhola noticiou a viagem do porta-estandarte do Paris Saint-Germain à cidade do clube que mais interessado em contar com os seus préstimos, o Real Madrid, no dia de folga da equipa de Christophe Galtier. Tudo sucederá no dia seguinte ao jogo com o Benfica que hoje tem lugar no Parque dos Príncipes, em Paris, às 20 horas (portuguesas).Refira-se que a notícia surge no mesmo dia em que é conhecida a vontade do campeão do Mundo pelos bleus em mudar de ares já em janeiro , depois de ter renovado pelo PSG no último verão.Além do avançado gaulês, também Sergio Ramos, ex-Real Madrid, tal como Keylor Navas, e Donnarumma também estarão na corrida de toiros da capital espanhola.No mesmo evento, estarão ainda Nacho Fernández e Dani Ceballos, dois jogadores do Real Madrid que são, ao mesmo tempo, pró-tauromáquicos confessos.