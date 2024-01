Mira pouco afinada: Lyon tentou John Kennedy mas falhou o alvo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Kennedy é uma das figuras do Fluminense. Foi autor do golo que sentenciou a Copa Libertadores, frente ao Boca Juniors (2-1), e tornou-se rapidamente um ídolo dos exigentes adeptos do tricolor.

Esta semana o Lyon tentou resgatá-lo do Brasil, com uma proposta de 10 milhões de euros, mas o Fluminense nem quis conversar.

Com 21 anos, Kennedy é visto pela direção do clube brasileiro como uma das grandes promessas da equipa, podendo até tornar-se, a breve trecho, o substituto do profícuo Germán Cano, que chegou aos 36 anos.