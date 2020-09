Mitroglou perto da saída do Marselha

O Marselha deve contar com algumas saídas neste mercado e uma delas é a de Kostas Mitroglou. Depois de ter garantido três reforços neste defeso (Pape Gueye, Leonardo Balerdi e Nagatomo), André Villas-Boas já perspetiva algumas saídas do Marselha e terá feito saber à direção do emblema gaulês que terá cinco jogadores na lista de dispensas. Assim, os responsáveis colocaram cinco jogadores no mercado, sendo um deles Mitroglou.

Segundo o ‘La Provence’, além do ex-avançado do Benfica, também Maxime Lopez, Strootman, Christopher Rocchia e Germain não fazem parte dos planos do treinador, de 42 anos, podendo assim permitir um encaixe financeiro. Já Sanson, Caleta-Car e Kamara são alvos do interesse de vários clubes.