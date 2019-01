Monaco cede Tielemans ao Leicester e Adrien Silva faz caminho inverso

Youri Tielemans vai jogar no Leicester por empréstimo do Monaco, que recebe, também numa cedência temporária, o português Adrien Silva, confirmou a agência noticiosa francesa AFP.Segundo fontes próximas do negócio, faltam apenas os exames médicos do médio português para o negócio ser anunciado, sendo que Adrien se junta ao técnico Leonardo Jardim, que o orientou no Sporting.O internacional português, de 29 anos, chegou aos 'foxes' depois de sair do Sporting e de ser campeão europeu por Portugal, mas jogou pouco nos ingleses e vai ser o sétimo reforço dos monegascos em janeiro.O clube voltou a apontar Leonardo Jardim para o comando técnico, depois de o ter despedido em outubro e substituído por Thierry Henry, e procura fugir à despromoção, tendo contratado, também por empréstimo, Gelson Martins ao Atlético de Madrid, contando também com Rony Lopes.Por seu lado, Tielemans, de 21 anos, fez 20 jogos e cinco golos pelo Mónaco esta temporada, mas não figura nos planos do técnico luso.