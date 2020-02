Monaco critica atitude "inaceitável" de Gelson: «Vai ser severamente punido»

Oleg Petrov, vice-presidente do Monaco, criticou duramente a atitude de Gelson Martins, que na partida com o Nîmes empurrou duas vezes o árbitro e foi expulso. O internacional português já pediu desculpa mas não vai escapar a um castigo.





"A sua atitude é inaceitável e imperdoável. Vai ser severamente punido e, da minha parte, farei com que um gesto destes não volte a acontecer", começou por dizer o dirigente, citado pelo 'L'Équipe'."Ele pediu desculpa ao árbitro pessoalmente no final do jogo e nas redes sociais. Quando falei com ele, reparei que ele apercebeu-se que tinha cometido um erro. Não é uma pessoa violenta e daí a surpresa. O Gelson contou-me que teve uma semana difícil. Não que isso desculpe o gesto, mas ajuda a perceber os motivos", acrescentou Petrov.