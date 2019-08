Monaco de Leonardo Jardim dá 'pontapé de saída' na Liga francesa frente ao Lyon

O Monaco, do treinador português Leonardo Jardim, abre a 9 de agosto, uma sexta-feira, a época 2019/20 do campeonato francês, num jogo em que recebe às 17:45 (horas de Lisboa), o Lyon.Os dois emblemas tiveram comportamentos muito diferentes na anterior época, com os monegascos, que tinham sido campeões em 2016/17, a lutarem pela permanência (17.º), e o Lyon, do guarda-redes Anthony Lopes, a terminar no terceiro lugar.Leonardo Jardim chegou a deixar a equipa do Principado, na qual foi substituído pelo ex-jogador Thierry Henry, mas a situação ainda se agravou, e o treinador português acabou por regressar no final de janeiro.No Monaco continua Gelson Martins, agora a título definitivo e após um empréstimo inicial do Atlético de Madrid, bem como Rony Lopes, enquanto Gil Dias regressou após empréstimo aos gregos ao Nottingham Forest, e, depois, ao Olympiacos.A 10 de agosto, um sábado, entram em cena mais dois treinadores portugueses, nomeadamente Paulo Sousa, que chegou ao Bordéus em março da última época, e André Villas-Boas, que se estreia no Marselha.O Bordéus visita o Angers (17:00), enquanto o Marselha, que tem o central Roland, recebe o Reims (14:30).O Lille, vice-campeão com os portugueses José Fonte, Edgar Ié, Xeka, Rui Fonte, e, provavelmente, sem Rafael Leão, que estará a caminho do AC Milan, joga em 11 de agosto, um domingo, em casa, face ao Nantes (12:00).O campeão Paris Saint-Germain recebe no mesmo dia o Nimes, numa edição do campeonato em que os promovidos da 'Ligue 2' são Metz e Brest, que defrontam Estrasburgo e Toulouse, respetivamente.