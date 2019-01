Monaco de olho em Jardim

O regresso de Leonardo Jardim ao Monaco pode estar bem próximo de acontecer, depois de o clube ter anunciado ontem a suspensão de Thierry Henry das funções de treinador principal. O ‘L’Équipe’ avança o nome do técnico luso como o mais provável para liderar um Monaco que, para já, fica sob o comando de Franck Passi , adjunto de Thierry Henry.A ‘hipótese Leonardo Jardim’ não é uma novidade, já que recentemente tinha sido bastante badalado o regresso do português ao Principado. Desde logo, o ex-Sporting afirmara, em entrevista ao ‘L´Équipe’, que o seu futuro passaria por voltar à Ligue 1, o que deixou água na boca dos adeptos do Monaco, agastados com os maus resultados da equipa.Thierry Henry chegou em outubro ao clube para suceder a Leonardo Jardim e com ele levou João Tralhão, cujo futuro deverá ser idêntico ao do antigo internacional francês. A verdade é que o gaulês não conseguiu inverter a situação. Neste momento, o Monaco ocupa o penúltimo posto na Ligue 1 com 15 pontos. Está a 3 pontos do Amiens, o primeiro conjunto acima da linha de água.O percurso de Thierry Henry no Monaco é medíocre (4V, 5E e 11D em todas as provas), tendo a gota de água que fez transbordar o copo sido a eliminação (1-3) na Taça de França frente ao Dijon.Outra solução para o Monaco é Gelson Martins. O extremo português, de 23 anos, está muito perto de ser apresentado como reforço da equipa do Principado, sendo encarado como um jogador que irá acrescentar qualidade a um plantel que atravessa grandes dificuldades. O ex-Sporting está a caminho do Monaco por empréstimo do Atlético Madrid até final da época num negócio que, segundo a imprensa francesa, deve ficar fechado nas próximas horas.Gelson Martins, que ontem até esteve ausente do treino dos colchoneros, mas por questões físicas, tem tido uma época abaixo das expectativas - soma 12 jogos e um golo pelo ‘Atleti’ - e pode no Monaco alterar o paradigma. Gelson será, de resto, o 12º português a representar a formação monegasca.