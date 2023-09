Monaco deixa-se empatar nos descontos mas ainda é líder na Ligue 1

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Monaco desperdiçou este domingo a possibilidade de se distanciar mais na liderança da Liga francesa, ao consentir um empate 2-2, já nos instantes finais dos descontos, na visita ao Lorient.

Os monegascos, que seriam sempre líderes, mesmo que perdessem o jogo, entraram praticamente a perder no Estádio du Moustoir, em Lorient, depois de Aiyegun Tosin inaugurar o marcador para os da casa, aos dois minutos.

O português Gelson Martins continua a não fazer parte dos convocados da equipa do Principado, depois de a imprensa francesa ter avançado que o clube pretendia, ainda em agosto, a saída do extremo, que não fará parte das opções do treinador Adi Hütter.

Em Lorient, os monegascos ainda conseguiram dar a volta ao marcador, com Golovin a fazer o 1-1 aos 17 minutos e a assistir Balogun para o 2-1, aos 69, mas a equipa não conseguiu segurar os três pontos.

Quando se esperava já pelo apito final, o Lorient, que nunca abdicou de procurar o empate, chegou à igualdade por Faivre, aos 90'+7, com o médio a aproveitar uma bola ganha à defensiva monegasca.

Apesar do 'balde de água fria', o Monaco lidera a Ligue 1, com 11 pontos, mais dois do que Nice, segundo, e três face um quarteto formado por Paris Saint Germain, Marselha (menos um jogo), Lille e Metz.

A quinta jornada ainda prossegue hoje, com cinco jogos em perspetiva: Reims-Brest, Estrasburgo-Montpellier, Clermont-Nantes, Marselha-Toulouse e Lyon-Le Havre.