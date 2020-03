Monaco lembra histórico de Gelson Martins e fala em "suspensão muito pesada"

O Monaco já reagiu à sanção de seis meses aplicada a Gelson Martins na sequência da agressão a um árbitro no duelo de há um mês com o Nimes, considerando a mesma "muito pesada" em face do historial limpo do extremo português no que a castigos diz respeito.





"Uma suspensão muito pesada. Ainda que condene uma vez mais o comportamento injustificável do seu jogador, o clube lamenta a excessiva duração da suspensão, aplicada a um jogador que nunca teve qualquer sanção disciplinar ao longo dos mais de 200 jogos disputados ao mais alto nível", pode ler-se no comunicado do Monaco.