Monaco pode trocar Tielemans por Adrien Silva

O portal francês 'Le 10 Sport' revela este domingo que Monaco e Leicester se encontram a negociar a transferência de Adrien Silva, num negócio que deverá envolver a troca direta de Youri Tielemans, que rumaria ao emblema da Premier League. De acordo com a referida publicação, ainda não há acordo para a mudança, mas as negociações entre as duas partes estarão bem encaminhadas.A confirmar-se esta mudança, Leonardo Jardim recebe o segundo reforço desde o seu regresso ao Monaco, depois de esta semana ter recebido Gelson Martins. Para lá do extremo, os monegascos neste mercado de transferências já haviam garantido Naldo, Ballo-Touré e Fàbregas.De resto, caso Adrien se mude mesmo para o Principado, Leonardo Jardim volta a encontrar um jogador com o qual trabalhou no Sporting, durante a temporada 2013/14. Quanto ao médio, irá também reencontrar um futebolista que foi seu colega de equipa nos leões, o extremo Gelson Martins.