Mónaco vence em Angers e sobe na tabela da Ligue 1

O Monaco, com o internacional português Gelson Martins no onze, foi esta quarta-feira a Angers vencer por 3-1, na 16ª jornada da Liga francesa, e subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar.

A equipa monegasca chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do avançado holandês Myron Boadu, aos 25', e do médio Sofiane Diop, aos 45', mas na segunda parte o seu guarda-redes, o alemão Alexander Nubel, fez um autogolo, aos 55', o que reabriu a discussão do resultado para o Angers, com a partida a só ficar resolvida com o terceiro golo do Mónaco, aos 73', pelo central Axel Disasi.

O internacional português Gelson Martins foi substituído pelo avançado Wilson Isidor, aos 90', enquanto o seu compatriota Pereira Lage foi lançado em campo pelo técnico do Angers, aos 70', a render o médio Enzo Ebosse.