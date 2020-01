Monaco vence no primeiro jogo sem Leonardo Jardim

No primeiro jogo com Robert Moreno no comando técnico - isto depois da saída de Leonardo Jardim -, o Monaco assegurou este sábado o apuramento para os 16-avos-de-final da Taça de França, ao bater em casa o Stade de Reims por 2-1.





Com Gelson Martins a titular e Adrien Silva a saltar do banco aos 69', a equipa do Principado venceu com dois golos de Keita Baldé, apontados aos 61' e 90'+5, isto depois de Nyasha Munetsi ter feito aos 69', o único tento dos forasteiros.