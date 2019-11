Motorista conta como foi o ataque ao autocarro do Lyon: «Os jogadores estavam assustados»

Marseille-Lyon reporté !



Suite au caillassage du bus lyonnais (notre photo) et après réclamation de Jean-Michel Aulas, la LFP, réunie en session extraordinaire, a décidé du report du match à une date ultérieure et à huis clos.#OMOL pic.twitter.com/OO1wsXbbCm — L’EQUIPE (@lequipe__fr) November 10, 2019

A RMC Sport conversou com o motorista do autocarro do Lyon que fez um relato do que aconteceu. "Levámos com garrafas e latas cheias. Os jogadores estavam assustados. É um escândalo, indigno de um grande clube", referiu.O autocarro do Lyon foi atacado e o jogo com o Marselha não se vai realizar. O 'L'Équipe' avança que "os projéteis" partiram três vidros, atingindo os lugares próximos onde se senta Anthony Lopes."Fomos apanhados numa emboscada", explicou o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, ameaçando de imediato com a suspensão da partida. O 'L'Équipe' chegou a avançar que o jogo não se ia realizar mas a partida arrancou mesmo.