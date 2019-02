Nantes anuncia retirada da camisola 9: «Sala fará para sempre parte das lendas»

O Nantes vai retirar a camisola número 9, que deixará de poder ser utilizada pelos seus jogadores, em homenagem ao argentino Emiliano Sala, que morreu num acidente de avião em 21 de janeiro, anunciou esta sexta-feira o clube."Estou sem palavras, É uma tragédia e estou arrasado. Emiliano deixou a sua marca. É por isso que eu e muito adeptos queremos honrá-lo novamente removendo o número 9", disse, num comunicado, o presidente do Nantes, Waldemar Kita.O avião que transportava Emiliano Sala, de 28 anos, desapareceu dos radares em 21 de janeiro, quando o futebolista e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o atleta era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube."Emiliano fará para sempre parte das lendas que escreveram a grande história do Nantes", acrescentou o presidente do clube.O jogador argentino também vai ser homenageado com um minuto de aplausos antes do pontapé de saída de todos os jogos das duas principais divisões do futebol francês este fim de semana."Hoje à noite e durante todo o fim de semana, todos nós estaremos unidos para prestar uma última homenagem a Emiliano antes do pontapé de saída dos jogos", disse a presidente da Liga francesa de futebol, Nathalie Boy de la Tour.Os destroços da aeronave que transportava Emiliana Sala foram localizados no domingo por uma equipa de busca privada comandada pela família do jogador argentino e, no dia seguinte, um corpo foi localizado n.O avião foi encontrado no Canal da Mancha a cerca de 20 quilómetros a norte de Guernsey, perto da zona da sua última transmissão.Sala, que havia assinado por três anos e meio com o Cardiff, foi a maior transferência já feita pelo clube galês, que atualmente luta para se manter na 'Premier League', a divisão maior em Inglaterra.O argentino iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato e representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen. O atleta tinha sido treinado por Sérgio Conceição, atual técnico do FC Porto, no Nantes, no qual foi companheiro de Sérgio Oliveira, na altura emprestado pelos 'dragões'.