Nantes exige milhões por Emiliano Sala e vai entregar queixa na FIFA

O Nantes vai fazer chegar à FIFA na próxima semana uma queixa contra o Cardiff por falta de pagamento no negócio de Emiliano Sala, jogador que morreu em janeiro vítima de um acidente de aviação, segundo adianta este domingo o diário 'The Sun'.Os clubes tinham acordado a transferência do jogador para o Championship por uma verba a rondar os 16 milhões de euros, que acabou por não ser paga face à morte do argentino. Com as seguradoras em guerra, não houve entendimento entre Nantes e Cardiff, pelo que o caso terá de ser resolvido pela FIFA.O emblema francês afirma que o negócio estava fechado e quer receber o dinheiro por um jogador que até já ia a caminho do novo clube quando sucedeu a tragédia. Ao contrário, o clube galês defender que ainda havia arestas a limar e que não foram cumpridos os pressupostos estabelecidos no contrato.Sala morreu aos 28 anos, quando o pequeno avião em que viajava se despenhou no Canal da Mancha. O corpo do jogador e do piloto, os dois únicos passageiros da aeronave, só foram encontrados vários dias depois do acidente. As causas da queda do aparelho ainda estão por apurar, mas recentemente houve desenvolvimentos