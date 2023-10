Nantes vence em Estrasburgo e ultrapassa o seu opositor na Liga francesa

O Nantes foi esta sexta-feira a Estrasburgo vencer por 2-1, na 8.ª jornada da Liga francesa, ultrapassando o seu adversário na tabela classificativa.

A equipa visitante fez dois golos no espaço de sete minutos, aos 50' e 57', por Marcus Coco e pelo congolês Samuel Moutoussamy, que a deixaram bem encaminhada para o triunfo, e o Estrasburgo conseguiu apenas atenuar a derrota já em tempo de compensações, aos 90'+1, pelo avançado costa-marfinense Moise Dion.

Os três pontos permitiram ao Nantes subir, provisoriamente, ao oitavo posto, com 11 pontos, ultrapassando o Estrasburgo, nono, com 10, mas quem lidera é o Mónaco, com 14, seguido do Brest, com os mesmos pontos, do Reims e do Nice, ambos com 13.