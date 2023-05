Negociações entre PSG e Man. United por Neymar começaram

O jornal 'L'Équipe' noticia esta segunda-feira que as negociações entre Paris Saint-Germain e Manchester United principiaram no sentido de levar Neymar para Old Trafford. O internacional brasileiro, de 31 anos, é um dos jogadores dado na porta de saída do emblema francês apesar do campeão gaulês não assumir que está vendedor do passe do jogador mais caro da história.Em 2017, Neymar foi contratado pelo PSG ao Barcelona por 222 milhões de euros mas não conseguiu corresponder às enormes expectativas criadas. Agora, poderá vir a ser colega de equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.O avançado formado no Santos lesionou-se em fevereiro e não joga mais esta época. Em 2022/23, conta 18 golos e 16 assistências em 28 partidas oficiais pelo PSG.