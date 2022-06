Neto Borges, ex-Tondela, ruma à Ligue 1 para reforçar o Clermont

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neto Borges já tem o futuro definido e este passará pela liga francesa. O lateral-esquerdo foi apresentado como reforço do Clermont, esta segunda-feira, tendo assinado um contrato até 2025.Depois de uma época de bom nível no Tondela, Neto Borges até teve possibilidades de ficar em Portugal, dado que gerou cobiça dentro de portas, mas a possibilidade de jogar numa liga das 'big five' foi mais atrativa.