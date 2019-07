Neymar a caminho de Paris para reunião com o PSG

Neymar fala do Barcelona e enfurece o PSG Neymar fala do Barcelona e enfurece o PSG

Neymar já está a caminho de França e vai ter na segunda-feira uma reunião decisiva quanto ao futuro no Paris Saint-Germain, segundo adianta este domingo o diário 'As'.Recorde-se que o avançado brasileiro, cada vez mais associado a um eventual regresso ao Barcelona, falhou o início dos trabalhos dos parisienses, mas o pai explicou que o jogador tinha avisado que só chegaria a Paris no dia 15. Porém, o clube gaulês emitiu um comunicado a explicar que Neymar faltou à concentração e que haverá consequências.O jogador tem marcada para esta segunda-feira uma reunião com Leonardo, homem-forte do futebol do PSG, da qual poderá sair fumo branco sobre o futuro do atleta. Segundo o 'As', Neymar ainda equacionou permanecer no Brasil e enviar Pini Zahavi para representá-lo junto do PSG, mas terá mudado de ideias.