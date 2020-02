«Neymar apareceu de rastas e pensei 'm***, o Bob Marley está vivo?'»

O polaco Marcin Bulka, guarda-redes do PSG, deu uma entrevista ao canal de YouTube 'Foot Truck' onde falou de alguns dos antigos e atuais companheiros de equipa.





O jogador de 20 anos, que alinhou nos escalões de formação do Chelsea, não deixou de comentar os penteados de Neymar. "Ele gosta de mudar o cabelo. Um dia apareceu de gorro. De repente tirou-o e vimos que estava com rastas. Pensei 'm***, o Bob Marley está vivo?'"Bulka contou também que Neymar é um jogador "que tem os seus rituais". "Dança antes dos jogos. Deve ser alguma dança brasileira..."E por falar em rituais, pouca gente tem tantos como Angel Di María. "Filho da p***! Gosta de brincar com toda a gente. Tem uma rotina de treinos muito definida, todos os dias faz a mesma coisa. No ginásio, por exemplo, tem de usar sempre a mesma bicicleta. Uma vez havia sete duches vazios, mas o Mitchel Bakker estava a tomar banho no duche que o Di María dizia ser dele. Não quis tomar banho noutro e disse ao Bakker para sair. Tive de explicar ao Mitchel que aquele era o duche do Di María porque o Angel está há 7 anos em França mas não fala francês."E ao sair do duche, as rotinas do argentino também são muito precisas. "Seca-se sempre da mesma forma: primeiro os ombros, depois as pernas e a cabeça."Bulka revelou também que Di María "odeia o período em que esteve no Manchester United". "Não tem boas recordações. De cada vez que colocam um jogo do United na televisão ele muda de canal!"Bulka continuou o seu rol de histórias. "Uma vez estávamos no aeroporto, sentados diante de uma televisão que mostrava as partidas. Quando anunciaram um voo para Barcelona o treinador disse-nos 'rapazes, vigiem o Neymar'. Quando saiu outro para Ibiza atirou: 'rapazes, deitem um olho ao Marco [Verratti]'".Dos seus tempos no Chelsea o guarda-redes recordou um episódio ocorrido com Cesc Fàbregas. "Uma vez ele disse a um guarda-redes: 'se defenderes o meu penálti dou-te um dos meus carros'. O guarda-redes não conseguiu defender, mas de outra vez fez a mesma conversa ao Willy Caballero. Disse-lhe 'se defenderes o penálti, compro-te um Range Rover'. O Willy defendeu e no dia seguinte o Cesc touxe-lhe um Range Rover dos anos 90 com todos os vidros partidos, uma porta pendurada e sem espelhos. 'Aqui tens o teu Range Rover', disse o Cesc ao Willy.