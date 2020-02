Neymar arrisca pesada sanção

Neymar protagonizou um momento insólito na goleada (5-0) do PSG sobre o Montpellier, no último sábado, ao ver cartão amarelo após ter feito um ‘cabrito’ a um adversário. O brasileiro foi advertido pelo árbitro para não tentar aquela forma de jogar e terá reagido mal, acabando por ser amarelado devido às palavras proferidas. Ora, segundo a imprensa francesa, o avançado, de 27 anos, arrisca até ser suspenso alguns jogos, mas devido à reação que teve durante o intervalo.

É que, irritado com o cartão exibido, Neymar descarregou a frustração também no quarto árbitro na ida para os balneários. "Sê paciente", disse o juiz, com o jogador a retorquir: "Sê paciente o c******!". Recorde-se que Neymar já chegou a ser suspenso três jogos na Champions devido a insultos a um árbitro.

Já ontem Neymar celebrou o seu aniversário numa festa organizada pela Red Bull, uma situação que deixou o treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, desagradado. "No domingo [ontem], dois dias antes de um jogo, não me parece uma boa opção. Mas não sou pai dele, nem empresário. Sou apenas o treinador, mas é óbvio que isto será uma distração. Dá a impressão de que não estamos 100% focados. É uma pena, mas não quero falar muito sobre isso", comentou Tuchel sobre a festa que contou com 500 convidados.