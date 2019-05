Enquanto o mundo discute se Neymar fica ou sai do PSG, o craque brasileiro foi às compras e adquiriu um helicóptero personalizado. Trata-se de um Airbus H-145, um dos últimos modelos da marca, totalmente pintado de preto e com o interior decorado com o tema de um dos seus super-heróis favoritos: o Batman.O craque do PSG chegou ao treino da seleção brasileira a bordo da nova 'máquina' e alguns dos seus companheiros na 'canarinha' até deram uma volta no 'heli', como foram os casos de Arthur, Allan, Ederson, Richarlison e Fernandindo.O helicóptero adquirido pelo avançado pode transportar até 10 passageiros (sem contar com o piloto e o copiloto) e foi desenhado para uso civil ou para serviços médicos e de resgate. Custa a módica quantia de 13 milhões de euros.