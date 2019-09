Neymar deixa feridas no Paris SG

A ‘novela’ Neymar entra numa nova temporada, depois de a anterior ter terminado sem sucesso. O presidente do Barcelona não quis ser "motivo de gozo" e recuou, mas agora terá de lidar com um balneário descontente, em particular dos jogadores que foram oferecidos como moeda de troca, como por exemplo Rakitic, Dembélé e Umtiti. O PSG não fica melhor, pois, embora segure uma das suas maiores estrelas, precisa de superar o descontentamento do craque brasileiro.

O ‘Mundo Deportivo’ avança que os representantes de Neymar já estudam "uma via legal" para deixar Paris no próximo verão. A mesma fonte coloca como hipótese uma rescisão unilateral, ao abrigo do artigo 17º do estatuto e transferência de jogadores, mediante a apresentação de justa causa. Nesse caso, o valor da rescisão seria determinado pela FIFA e, escreve o jornal catalão, os advogados de Neymar já se inteiraram de que a indemnização deverá rondar os 170 milhões de euros. O brasileiro, entretanto, prepara-se para voltar na seleção, após a lesão que o afastou da Copa América.