Neymar deixa forte mensagem sobre o coronavírus

Neymar é a estrela do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira e juntou-se aos apelos que já outras celebridades e atletas fizeram nesta altura em que o mundo se abate com a pandemia do COVID-19, apelando ao civismo e ao respeito do cumprimento das ordens de saúde.

Nas suas redes sociais, Neymar apelou para as pessoas manterem-se em casa com uma mensagem poderosa e o um hashtag #FiqueEmCasa.

"Não é o vírus que circula. São as pessoas", podemos ler na mensagem de Neymar nas redes sociais.