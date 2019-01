Neymar desespera e implora para regressar a Barcelona

Saiu de Barcelona como 'traidor' ao trocar o campeão espanhol pelo PSG naquele que foi o maior negócio da história do futebol, com o clube francês a pagar a cláusula de rescisão no valor de 222 milhões de euros. Mas ano e meio depois, Neymar desespera para regressar.Arrependido, assim parece estar Neymar quanto ao facto de ter trocado o Barcelona pelo campeão francês, implorando aos responsáveis do clube catalão que o 'resgatem'.Segundo o 'El Mundo', o pai e representante de Neymar já por cinco vezes telefonou aos responsáveis culés - os primeiros contactos terão ocorrido durante a reta final da última temporada e continuaram recentemente - transmitindo a mensagem de que seu filho "estava errado ao assinar pelo PSG" durante o verão de 2017."Ele está dececionado e muito arrependido", terá referido o representante do avançado brasileiro, criticando duramente "a falta de projeto desportivo" da equipa de Thomas Tuchel.Neymar tem contrato válido com o PSG até junho de 2022, mas desde a primeira temporada ao serviço do clube parisiense que rumores apontam para o interesse de Neymar em sair, com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, a ser um dos protagonistas do mundo do futebol a alimentar tais especulações.Neymar também ajudou a fomentar a 'novela', mas sabe que uma eventual transferência para Madrid seria a estocada final na traição ao Barcelona - muitos adeptos culés não o perdoam por ter 'abandonado' o clube, acusando-o de mercenário.