Neymar desesperado ofereceu 20 milhões ao PSG para somar à proposta do Barcelona

Os últimos dias do processo Neymar têm sido loucos e o desespero do jogador para sair do Paris Saint-Germain e regressar ao Barcelona ficou bem patente numa proposta do brasileiro aos parisienses, segundo relata o diário 'Sport'. Neymar terá oferecido 20 milhões de euros do próprio bolso para somar à oferta do Barcelona, mas nem assim o PSG abriu mão do jogador.De Barcelona tinha chegado uma proposta de 130 milhões mais os passes de Rakitic e Todibo, bem como o empréstimo de Dembélé. No entanto, a oferta foi considerada insuficiente pelos responsáveis do Parque dos Príncipes. Ora, Neymar, a ver a janela do mercado a esgotar-se, decidiu acrescentar 20 milhões de euros à proposta do Barcelona. Tudo junto, os 150 milhões iam ao encontro das pretensões francesas, mas o PSG argumentou que os jogadores incluídos no negócio ainda não tinham dado luz verde ao processo e acabou por rejeitar a proposta.Segundo o 'L'Équipe', Neymar terá então baixado os braços e aceitado continuar no campeonato francês, algo que já comunicou à cúpula do PSG.