Neymar em lágrimas ao falar de Messi : «Deu-me a mão e disse: estou aqui para te ajudar"

Neymar encontra-se no Brasil a recuperar da lesão no pé direito que o afasta dos relvados desde finais de janeiro e este domingo no programa brasileiro Esporte Espetacular - reportagem completa só será exibida na proxima semana - o internacional brasileiro abordou dois dos temas que são recorrentes quando se ouve o seu nome: Barcelona e simulações.Questionado como reage ao chamamento de Messi e um eventual regresso ao Barcelona, Neymar não esconde as lágrimas e explica a razão para o avançado argentino ser tão especial."É difícil, sendo sincero. É muito difícil. Porque o Leo foi um cara muito especial para mim no Barcelona. Eu conto essa história para todo mundo. No momento que mais precisei de apoio o homem da equipa, o melhor do mundo deu-me a mão e disse: 'venha cá, você tem que ser feliz, como era no Santos. Estou aqui para te ajudar'. Foi muito importante para mim", afirmou o craque brasileiro.Quanto às críticas de que é alvo, Neymar abre o jogo e diz que houve um determinado momento que até se questionou sobre se estaria mesmo a simular."Depois que começou essa história do cai-cai, primeiro, você pára para analisar tudo. Comecei a ver todos os lances meus e questionava: será que realmente estou a simular?", referiu.