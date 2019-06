Neymar envia mensagem a Al-Khelaïfi: «Quero voltar a casa, de onde nunca devia ter saído»

Depois de João Félix é Neymar quem anima mercado em Espanha



Neymar quer deixar a capital francesa e voltar para a cidade onde foi feliz: Barcelona. O internacional brasileiro, que vive momentos complicados a nível pessoal 8Está a ser acusado de violação) e também profissional, recuperando de uma lesão que o afastou da Copa América, a decorrer no Brasil, está decidido em definir o seu futuro.Segundo o 'Mundo Deportivo' desta quarta-feira, Neymar terá enviado uma mensagem ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, em que pedia para que o deixassem sair."Não quero jogar mais no PSG. Quero voltar a casa, de onde nunca deveria ter saído", terá dito o avançado brasileiro, de 27 anos, ao líder do PSG.Em entrevista esta semana à France Football, Nasser Al-Khelaïfi abordou o tema Neymar, sublinhando que "Ninguém o obrigou a assinar" . "Quero jogadores dispostos a dar tudo para defender a honra e a camisola do clube, que estejam comprometidos com o projeto. Os que não querem, ou que não compreendam isto, logo veremos e logo falaremos. Há contratos a respeitar, mas agora a prioridade é garantir a adesão total ao nosso projeto", afirmou o presidente do PSG, mostrando alguma abertura à saída do intternacional brasileiro, que custou 220 milhões de euros.Neymar faz também manchete do diário 'Sport' , que refere que o internacional brasileiro teria o aval positivo do balneário do Barcelona para um eventual regresso, com Messi e Suárez na linha da frente.