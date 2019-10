Neymar esteve um ano parado desde que chegou ao PSG

Os últimos anos da carreira de Neymar não têm sido fáceis, especialmente, no que diz respeito ao histórico de lesões. O avançado já ficou de fora por 322 dias, somando agora o mês de paragem com a lesão contraída ao serviço da seleção brasileira, o número sobe para 352 dias, praticamente, um ano.Isto em apenas duas temporadas e dois meses, pois o jogador, de 27 anos, apenas representa os franceses do PSG desde 2017/18, tendo custado 222 milhões de euros aos cofres do clube parisiense.Estes dias todos de ausência significam que Neymar não participou em metade dos jogos que poderia feito pelo Paris Saint Germain, ou seja, o jogador brasileiro participou em 63 jogos, enquanto a equipa realizou 124 partidas.Aliás, a imprensa espanhola aponta que o histórico de lesões do craque canarinho foi um dos motivos que levou o Barcelona a não arriscar no regresso do avançado ao clube blaugrana.