Neymar estuda forma legal de deixar PSG e FIFA poderá fixar valor da transferência

Mesmo depois de encerrada a janela de mercado de transferências, Neymar continua a tentar forçar a sua saída do PSG. Frustrado por não ter conseguido rumar a Espanha, nomeadamente ao Barcelona, Neymar estuda a forma legal de deixar o clube francês, com o qual tem contrato válido até 2022 e sem cláusula de rescisão.De acordo com o 'Mundo Deportivo' desta quarta-feira, os advogados de Neymar pretendem evocar o regulamento da FIFA, artigo 17, sobre Estatuto e Transferência de Jogadores, que desde 2001 permite um jogador rescindir o contrato de forma unilateral, mesmo sem justa causa. Nestes casos, o valor da rescisão será determinado em primeira instância pela FIFA.Segundo a publicação espanhola, os advogados de Neymar pretendem recorrer à justiça para que o jogador possa deixar o PSG no verão de 2020, uma vez que nessa altura o internacional brasileiro já terá cumprido três anos do seu contrato. E tendo em conta a fórmula determinada pela FIFA, Neymar poderia deixar a capital francesa por um valor próximo dos 170 milhões de euros.