Neymar: «Eu não ia a parques de diversão ou ao cinema porque tinha de treinar»

Neymar contou na entrevista que deu no canal do YouTube 'O Primo Rico' que teve de trabalhar muito para conseguir o chegar onde chegou. Deixou de viver muitas coisas, típicas da infância e da adolescência, sempre aconselhado pelo pai, a quem diz estar muito grato."O processo é sempre muito doloroso e complicado. Você enfrenta muitas coisas, o futebol é muito difícil... Eu tenho muitos amigos com tanto ou mais talento que eu e que não conseguiram vingar, dizem que por falta de oportunidades... Mas não acho que seja isso. Todos os dias tens a oportunidade de treinar e de mostrar o teu futebol. Às vezes penso, por que razão eu consegui e eles não se treinávamos e jogávamos todos juntos? Porque eu tinha uma mentalidade diferente, porque queria mais do que eles, eles acomodaram-se e eu não", explica o avançado brasileiro do PSG.O craque ainda se mantém em contacto com alguns desses amigos. "A alguns deles digo que não foi por falta de oportunidades, foi porque em algum momento deixaram de acreditar, de treinar, de dar vida pelo sonho. Por isso alguém passou à frente. Eu deixei de fazer muitas coisas quando era criança, de ir a parques de diversão, ao cinema ou até estudar. Eu ficava triste por não ir ao cinema com eles porque tinha de treinar no dia seguinte, mas o meu pai dizia-me, 'calma, um dia vais ser recompensado'. Sou grato ao meu pai por causa disso. Na altura reclamava, mas hoje sou-lhe muito grato. Tinha alguém que me controlava e tomava conta de mim. Ele passou pelo que eu passei, foi jogador de futebol, mas não alcançou o sucesso que eu alcancei, não teve a cabeça que ele depois me ajudou a ter."Por isso, Neymar não tem dúvidas do que é mais importante num jogador de futebol: "O esforço é maior que o talento. Um tipo com talento que fica em casa sem fazer nada não vai conseguir. Já um jogador que é esforçado, vai chegar lá."