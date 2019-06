Neymar e a acusação de violação: «Isto serve para denegrir a minha imagem e o meu caráter»

Neymar nega violação: «Caí numa armadilha» Neymar nega violação: «Caí numa armadilha»

Fotos eróticas e vídeos: Neymar revela mensagens que trocou com mulher que o acusa de violação



Depois de ter sido, Neymar partilhou, na internet, onde conta que foi vítima de extorsão. O jogador brasileiro do PSG adianta que teve uma relação consensual com a mulher em causa e garante que caiu numa armadilha. E para o provar, diz não ter outro remédio que não seja expor alguns dos momentos íntimos por que passaram, por isso publicoutrocadas com a senhora em causa."Estou a ser acusado de violação, que é uma palavra pesada, muito forte, mas é o que está a acontecer. Fui apanhado de surpresa, fiquei muito triste com tudo isto porque quem me conhece sabe como é o meu caráter e que jamais faria uma coisa deste tipo", começa por explicar."Fui exposto a isto e estou aqui para dar a cara, porque sei que qualquer notícia com o meu nome envolve sempre muita coisa e toda a gente quer uma declaração minha. O que aconteceu foi totalmente ao contrário do que estão a dizer. Estou chateado, mas vou expor toda a conversa que tive com a menina, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas que é necessário expor para provar que não aconteceu nada de mais. Vou publicar todas as mensagens do que aconteceu num dia e no outro. Uma relação entre um homem e uma mulher, entre quatro paredes, no dia seguinte trocámos mensagens, pediu-me uma lembrança para o filho, eu ia levar, e agora fui apanhado de surpresa", lamentou o avançado."Isto não só me magoa a mim, mas também a minha família. Isto serve para denegrir a minha imagem mas também quem eu sou e o meu caráter. Fui muito bem criado e estar exposto a isto é muito triste. Estou aqui para vos dizer que estou muito chateado. Sou adepto da verdade e se for para expor as coisas que acontecem no nosso dia a dia vou expor. É o momento exato para toda a gente ficar a saber o que aconteceu. É triste acreditar que o mundo está assim, que há pessoas que querem aproveitar-se, extorquir, é triste e doloroso. Mas já que me colocaram nesta situação, espero que fique tudo bem claro, leiam as mensagens e vejam o que realmente aconteceu. É com tristeza e dor no coração que explico isto, é uma situação bem chata, não só para mim como para a minha família. Foi uma armadilha, acabei por cair. Mas que isto sirva de lição", finalizou o internacional canarinho.