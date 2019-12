Neymar 'expulsa' Pedro Mendes, marca grande golo e manda calar os adeptos

Neymar ainda não fez as pazes com os adeptos do PSG. Nem os adeptos fizeram com ele. O jogador brasileiro, que no verão fez de tudo para deixar o campeão francês, esteve em evidência este sábado no. Os parisienses perdiam por 1-0 quando o brasileiro, de um assentada, inverteu o rumo dos acontecimentos.O avançado foi derrubado por Pedro Mendes fora da área e o português do Montepellier, que já tinha um amarelo, foi expulso. Na marcação do livre Neymar marcou um grande golo e empatou a partida.Nas comemorações o jogador pediu silêncio, ainda mal refeito das assobiadelas que ouviu no início da época...O PSG acabaria por marcar mais duas vezes, por Mbappé e Mauro Icardi.