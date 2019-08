Neymar fora dos convocados e Tuchel explica: «Se não houver solução, fica no PSG»

Neymar ficou este sábado fora da lista de convocados do Paris Saint-Germain para o encontro de domingo frente ao Rennes, da segunda jornada da liga francesa. O avançado brasileiro ainda não está totalmente recuperado, apesar de já ter integrado parcialmente os trabalhos do grupo.Thomas Tuchel, treinador dos parisienses, foi questionado pelos jornalistas sobre o futuro do jogador, que tem sido associado ao Barcelona, e respondeu de forma conclusiva: "Se não houver uma solução, fica no PSG".O técnico dos gauleses defendeu o jogador, com o qual conta para formar uma equipa forte: "Neymar é meu jogador e quando penso numa equipa forte, estou a incluí-lo. Vou sempre protegê-lo, quero vê-lo a jogar ao seu melhor nível durante 90 minutos. Não está recuperado e por isso não entrou na convocatória".