Neymar juntou-se à concentração do PSG com uma semana de atraso

O brasileiro Neymar juntou-se esta segunda-feira à concentração do Paris Saint Germain, uma semana depois de os restantes futebolistas do clube francês iniciarem os treinos.A chegada do avançado brasileiro à capital francesa durante a manhã de hoje foi noticiada pela comunicação social gaulesa, acrescentando que Neymar se deverá reunir com o diretor desportivo do clube, Leonardo, para explicar o regresso tardio.Neymar, que foi contratado pelo clube ao Barcelona em 2017, por 222 milhões de euros, tem sido dado como possível reforço dos catalães, pelos quais alinhou durante quatro temporadas.Em 8 de julho último, data do regresso ao trabalho dos bicampeões franceses, o clube disse lamentar o atraso no regresso do brasileiro, assegurando que iria "tomar as medidas necessárias".